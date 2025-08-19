Collovati si sbilancia: “Convinto che Lookman andrà all’Inter a fine mercato”

"Io per Lookman sono dalla parte dell'Atalanta, per come ha gestito la situazione. Ha tutti i miei pensieri positivi, ma sono convinto che alla fine del mercato andrà all'Inter". Fulvio Collovati, ex Inter, ospite nella trasmissione "#Nonsolomercato" e in onda su Rai 2 ha parlato così della telenovela Ademola Lookman e del fatto che sia rientrato in Italia dopo l'esilio autoimposto per recidere i rapporti con la Dea per il mancato sbarco a Milano.

"Quella di Zalewski potrebbe essere una prima mossa, averlo venduto all'Atalanta. Però l'Inter ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo, assolutamente. E con questo giocatore può fare il salto di qualità", la chiosa di Collovati.