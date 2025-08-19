Sostituto Lukaku, Sabatini consiglia: “Andrei su Piccoli del Cagliari, è il profilo ideale”

Il Napoli perde Romelu Lukaku. Il belga sarà out per almeno tre mesi dopo la lesione di alto grado alla coscia della gamba sinistra e gli azzurri sono ora alla ricerca di un altro attaccante. Ai microfoni di Radio Sportiva, queste le parole del giornalista Sandro Sabatini: "Chi lo potrebbe sostituire? Non è una scelta facile, si fanno nomi anche esotici tipo Zirkzee o Hojlund, ma fossi in Manna andrei su Piccoli del Cagliari, che per me è un profilo ideale".

Gli altri nomi in lista.

La diagnosi dell'infortunio di Big Rom è emersa da poco tempo e quindi non c'è ancora un obiettivo ben definito dal Napoli, ma sicuramente ci sono delle occasioni di mercato che possono fare al caso degli azzurri. Un candidato forte è Rasmus Hojlund in uscita dal Manchester United. In Serie A ci sono altre piste, quelle che portano a Nikola Krstovic, a Dusan Vlahovic e ad Andrea Pinamonti. Un'ulteriore opzione può essere Breel Embolo, il cui entourage lo ha proposto al Napoli.