Gutierrez: “Nessun dubbio quando il Napoli mi ha chiamato, era tutto ciò che desideravo"

vedi letture

Miguel Gutierrez è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’annuncio è arrivato attraverso il comunicato della società campione d’Italia, accompagnato dal consueto tweet di benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis. Il terzino sinistro spagnolo, classe 2001, arriva a titolo definitivo dal Girona dopo tre stagioni in Liga e rappresenta un rinforzo importante per la corsia mancina di Antonio Conte.

Attraverso i propri canali ufficiali, il club azzurro ha diffuso le prime dichiarazioni di Gutierrez: “Non ho avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli. La città, la gente, i tifosi con la loro passione sono tutto ciò che desideravo”.