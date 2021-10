Italia, Mancini: "Con Insigne abbiamo avuto l'occasione più clamorosa"

Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta in Nations League contro la Spagna, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha spiegato le scelte tattiche dopo l'espulsione di Bonucci: "Mancava un minuto, non mancava tanto, andare all'intervallo 0-1 sarebbe stato diverso. A Chiellini non avrei fatto fare due gare di seguito e Bastoni ha bisogno di queste partite. Con Bernardeschi potevamo cambiare le posizioni in attacco. Nel complesso le occasioni del primo tempo sono state pari, forse noi con Insigne abbiamo avuto la più clamorosa".