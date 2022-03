Italia, Mancini: "Nazionale abbandonata da anni. Ma non c'entra con oggi"

Il ct dell'Italia Roberto Mancini in conferenza stampa ha risposto così a chi gli chiedeva se la Nazionale fosse abbandonata a se stessa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct dell'Italia Roberto Mancini in conferenza stampa ha risposto così a chi gli chiedeva se la Nazionale fosse abbandonata a se stessa: "Ma ormai da anni va così. Quando ci sono Europei e Mondiali diventa una cosa bella, importante, ma non è da ieri, è da un po' di tempo. Questo non c'entra nulla, è un mio pensiero ma non c'entra con la sconfitta".