Italia, Spalletti ammette: "Col nuovo modulo abbiamo perso di vista Politano"

Che notizia è per lei il ritorno al gol di Zaniolo? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, nel corso della lunga intervista rilasciata a 'Sky Sport'. Questa la sua risposta: "Ci sono altre cose da tenere in considerazione oltre al gol per un ragazzo. Quello lì viene da un dettaglio, da un particolare, dalla fortuna, è quello che uno fa vedere nella sua totalità, nel comportamento con i compagni, con gli avversari, con l'arbitro, la relazione che ha con la squadra. Zaniolo ha grandissime potenzialità, l'ho portato fino alle ultime convocazioni, può fare l'esterno, giocare in zona centrale, ha questa fisicità che può ricevere palla spalle alla porta e quella dell'aspetto fisico è una qualità fondamentale per giocare in campo europeo. Questa forza l'abbiamo sofferta contro la Francia".

E sul nuovo ruolo di Zaniolo, Spalletti ha aggiunto: "Sì, è una buona notizia perché abbiamo fatto la scelta di stare molto dentro il campo e lasciare le corsie a questi 'tuttafascia'. I 'sottopunta' devono saper stare dentro al campo, abbiamo perso di vista giocatori importanti come Orsolini, Politano, Chiesa. Quest'ultimo è sempre monitorato se giocherà, ci ha fatto vedere le sue qualità. La soluzione che abbiamo cercato per questa Nazionale sono quei giocatori che possono stare in quei ruoli lì".