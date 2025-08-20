Podcast Ordine: "L'Inter di Chivu rimane davanti a tutte, anche al Napoli"

vedi letture

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Franco Ordine. Queste le sue parole:

Le romane e le milanesi hanno cambiato allenatore. Chi avrà il percorso più complicato?

“Quello che può incontrare un percorso meno tortuoso è Chivu, ha a disposizione un organico importante anche senza l’arrivo di Lookman. Rimane davanti a tutti, anche al Napoli dopo l’infortunio di Lukaku, specialmente se dovesse accogliere un centrocampista e un difensore. Ho l’impressione che Sarri che avrà meno difficoltà sapendo benissimo quelli che saranno i suoi giocatori in partenza, nonostante il blocco del mercato. Rispetto alle aspettative gigantesche andranno in difficoltà Gasperini in primis, visto che la sua Roma non sta prendendo una sagoma, e poi Allegri se non dovessero completare l’organico con un difensore e con un attaccante tra Hojlund e Vlahovic. Senza questi rinforzi sarebbe difficile entrare tra le prime quattro e tornare in Champions”.

Come mai questo pessimismo per il Milan?

“L’unico vantaggio vero è giocare una volta a settimana, ma ha una rosa ridotta a 22-23 elementi. Sono stati fatti tantissimi cambiamenti, quelli in difesa peseranno di più e la qualità di Emerson Royal, Walker, Theo Hernandez e Thiaw non è stata colmata da Athekame, De Winter ed Estupinan. Credo che il centrocampo sia più forte, può diventarlo anche l’attacco se dovesse arrivare uno tra Vlahovic o Hojlund. Se dovesse arrivare Boniface, che non ha referenze eccezionale, farà fatica ad arrivare tra le prime quattro”.