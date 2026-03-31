Italia, Spinazzola in lacrime: "Ancora non ci credo che siamo usciti in questo modo"

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Leonardo Spinazzola, esterno dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match contro la Bosnia valido per la finale playoff

Leonardo Spinazzola, esterno dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match contro la Bosnia valido per la finale playoff per accedere ai Mondiali 2026.

Ancora non ci credi?

"Ancora non ci credo che siamo usciti in questo modo, dopo una partita in 10. Con i denti l'abbiamo portata ai rigori, potevamo fare 3/4 gol e veramente è un grande dispiacere per tutti. I bambini italiano vedranno un altro Mondiale senza Italia. Dispiace vedere i giovani piangere, spero che ne avranno tanti in futuro".

Un paio di episodi non giudicati bene.

"Sapevamo che in 10 sarebbe stato difficile, ma abbiamo avuto 3/4 occasioni. Inutile parlare, dispiacere veramente enorme".

Per alcuni di voi era l'ultima opportunità.

"Per me sicuramente, dispiace per tutta l'Italia".