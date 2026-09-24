Italiano: "Folgorato da anni dal Barcellona! Filosofia incredibile, cerco di imparare..."

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"Io sono attratto da tanti anni dal Barcellona". Lo ha detto Vincenzo Italiano nella sua intervista al Cds oggi in edicola. "Metodo, filosofia, modo di intendere il calcio: è un marchio che non può non piacere. Non mi fermo a nominare l’allenatore, parlo proprio della filosofia. Sono folgorato da questo club: fuori dal normale. Chiunque sia il tecnico, propongono sempre lo stesso calcio offensivo: uno spettacolo incredibile. Ogni tanto provo a rubacchiare qualcosa, ma si fa fatica a copiare e riproporre la loro mentalità".

È tornato al 4-3-3, come agli inizi?

«Stiamo alternando i moduli. Ozcan, nazionale turco preso dal Borussia Dortmund, mi permette di giocare con un playmaker o con il doppio mediano utilizzando Olaitan, un ragazzo del Benin molto interessante. Con Ozcan sembra un 4-3-3 perché è uno che si butta dentro la linea, come il De Rossi di una volta nella Roma».