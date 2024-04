Italiano, l’ex allenatore: “Somiglia a Sarri, è il momento giusto per una piazza come Napoli”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Alessandro Dal Canto, allenatore ed ex tecnico di Italiano al Padova

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Alessandro Dal Canto, allenatore ed ex tecnico di Italiano al Padova: “Italiano l’uomo giusto per rilanciare il Napoli? Ha fatto un’escalation di carriera per poi consacrarsi a Firenze. Credo sia il momento giusto per affrontare una piazza di livello come Napoli. Senza fare alcun paragone, credo sia un allenatore che somiglia a Sarri e quindi per il Napoli sarebbe un ripercorrere una strada che ha già fatto.

Se ha la personalità per subentrare a Napoli? È difficile da prevedere, bisogna provarlo. È un allenatore che dà grande organizzazione, estremamente aggressivo e con un’identità precisa di gioco. Subentrare dopo una stagione del genere credo sia difficile un po’ per tutti. Il Napoli saprà fare la scelta migliore in base alle proprie esigenze. Italiano secondo me ha fatto un lavoro eccezionale e gli auguro che metta la ciliegina sulla torta.

Come si troverebbero a lavorare Italiano e De Laurentiis? Italiano è una persona seria che ha le proprie idee. Conte magari è più conosciuto sotto il punto di vista della gestione caratteriale, ma Italiano non è poi tanto più morbido. Io credo che un presidente che cerca allenatori del genere, abbia idea di quello che può succedere”.