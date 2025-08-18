Podcast Jacobelli: "Per Conte perdere Lukaku è il peggio possibile. Su Vlahovic..."

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Quanto è pesante la tegola Lukaku per il Napoli?

“Questa è la peggior notizia possibile per il Napoli. Facciamo i migliori auguri a Lukaku, la diagnosi non è confortante e il Napoli deve tornare sul mercato. È una coincidenza particolarmente sfortunata aver ceduto Simeone e Raspadori subito prima dell’infortunio di Lukaku. È inevitabile tornare sul mercato con solo Lucca in attacco”.

Quale sarebbe il profilo più adatto per il Napoli?

“Serve una punta centrale, il Napoli abbonda di esterni ma ha bisogno di un terminale offensivo. Sappiamo quanto Conte avesse insistito con De Laurentiis per ritrovare Lukaku, serve un attaccante con quelle caratteristiche. Si sono fatti i nomi di Hojlund e Krstovic, mancando due settimane alla chiusura del mercato il Napoli ha il tempo per trovare il sostituto o l’alternativa giusta che serve per l’attacco visti i tanti impegni che attendono i campioni d’Italia”.

Il Napoli può inserirsi anche su Vlahovic?

“Il futuro di Vlahovic è assolutamente aperto, va sottolineata la professionalità di Vlahovic che fin dal primo giorno di ritiro si è allenato al meglio nonostante lo scenario probabile di una cessione. Vlahovic sta brillando per impegno e serietà, ha segnato tre gol in amichevole e sta facendo. Piace molto al Milan, lo ha confermato ieri Tare prima della sfida con il Bari e si affaccia anche il Napoli visto l’infortunio di Lukaku”.

Cosa dobbiamo aspettarci su Lookman dopo l’operazione Zalewski?

“Credo sia un’operazione indipendente, Juric aveva bisogno di un esterno d’attacco con le qualità di Zalewski che va a colmare le lacune viste nell’amichevole con la Juventus. Lookman continua a seguire una direzione che procurerà un danno principalmente a lui. Non si allena da due settimane, sta lavorando solo con un preparatore e sappiamo quanto sia diverso allenarsi da solo rispetto che fare la preparazione con la squadra. È poi un problema anche contrattuale e l’Atalanta farà il conto delle assenze ingiustificate per una multa importante. Siamo al muro contro muro e l’Atalanta vede il tempo che sta passando, vedremo se arriverà una nuova offerta dell’Inter mentre la Dea continua a fare i suoi interessi. Vediamo chi vorrà ingaggiare Lookman, chi lo vuole sa quanto deve spendere. Chi non può spendere quella cifra dovrà guardare altrove. Qualora Lookman andasse all’Inter non giocherebbe la Supercoppa perché l’ultima partita giocata da chi andrà in Coppa d’Africa sarà quella del 14 dicembre in Serie A. Lookman può saltare sei partite di Serie A più le due di Supercoppa, va tenuto conto anche questo”.

Quali sono le prime impressioni del Milan di Allegri dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia col Bari?

“A me ha fatto una buona impressione, dispiace per l’infortunio di Leao e la speranza è che i tempi di recupero non siano lunghi. Si vede la mano di Allegri, l’attenzione difensiva è cresciuta, c’è stato un miglioramento collettivo e adesso manca solo un attaccante. Penso comunque che Gimenez dopo aver passato il normale periodo d’ambientamento in Italia sarà un punto di riferimento per l’attacco rossonero”.

La Juventus come esce da questo precampionato?

“A Bergamo ha dimostrato di essere in netto progresso, ha visto il primo gol di David e la conferma di Vlahovic con la terza rete in questo precampionato. Se torna Kolo-Muani acquista nuovamente un punto di riferimento importante. La partenza di Douglas Luiz verso il Nottingham Forest e altre uscite possono garantire alla Juve quella liquidità che serve per portare avanti l’opera di rinnovamento di Comolli e Modesto dopo un mercato da oltre 200 milioni che tutto ha fatto meno che rilanciare la Juventus”.