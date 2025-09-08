Jankulovski: "Col Cagliari vittoria da grande squadra! Ben venga il doppio impegno, vi spiego"

Marek Jankulovski è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il campionato adesso entra nel vivo. Tantissimi impegni ravvicinati. Da una parte non è semplice giocare ogni tre giorni, siamo solo all’inizio. Dico sempre però che dal punto di vista dei giocatori che è meglio giocare che allenarsi. Poi verso la fine della stagione la stanchezza si farà sentire.

Il Napoli di Conte ha grande qualità, se vinci il tricolore vuol dire che hai qualità. Poi la vittoria contro il Cagliari è il sintomo di una grande squadra. Rino Gattuso in Nazionale? Sono contentissimo per lui, gli ho scritto subito dopo la vittoria contro l’Estonia un messaggio. Gli ho detto che spero di non incontrarlo nello spareggio con la Repubblica Ceca”.