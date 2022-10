Juve, Allegri: "La sosta è servita a riflettere? Sì ma devo trovare la soluzione, non i problemi"

"Abbiamo guardato un po' di tutto, soprattutto nella prima settimana abbiamo fatto tanti confronti fra di noi".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La sosta è servita a Massimiliano Allegri per riflettere sull'avvio di campionato della Juve? Il tecnico bianconero, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Juventus-Bologna, risponde così: "Abbiamo guardato un po' di tutto, soprattutto nella prima settimana abbiamo fatto tanti confronti fra di noi per analizzare quelle che potevano essere le problematiche. Quando arrivano questi momenti che fai una settimana brutta poi vai a cercare tutti i problemi, invece bisogna cercare la soluzione. L'unica è fare in campo, fare di più, e avere una gestione diversa degli imprevisti come con la Salernitana o la Roma in casa: direi che c'è stato eccessivo nervosismo con la Salernitana, ci è costato un dispendio di energie nella settimana successiva".

Come ha visto i giocatori?

“Da domani dovrebbe iniziare una nuova stagione. Non scordiamoci che il primo mese è stato fatto male. I dati confermano quello che è stato: giocato nove partite, perse tre con quattro pareggi. Dobbiamo essere tutti consapevoli del momento. Domani trovato un Bologna che non ha meritato la sconfitta con l’Empoli. I giocatori son tornati bene, abbiamo fatto due allenamenti buoni”.