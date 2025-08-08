Juve, Gatti svela: "Conte e Manna hanno fatto di tutto, ma Torino è casa mia"

vedi letture

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW dal ritiro dei bianconeri a Herzogenaurach, svelando l'interesse di mercato del Napoli: "Lasciare la Juventus? No, non ho mai messo in discussione il mio futuro qui. Mi ha fatto tanto piacere l'interessamento di un allenatore come Conte, che è uno dei top allenatori al mondo, e del direttore Manna. Li ringrazio tanto, perché hanno fatto tanto per volermi a Napoli. Ma ho preferito seguire il cuore. Questa è una famiglia, Torino è casa mia, sono cresciuto qui. Diciamo che la scelta era abbastanza facile”.

Sulla preparazione estiva e sulle sue condizioni: “Sto meglio, ho fatto fatica, perché comunque per la mia stazza fisica sono stato fuori tre mesi e mezzo, e non l’avevo proprio preventivato. Riprendere è stato è stato complicato, per fortuna ora sono passati dieci giorni, quasi due settimane: sto mettendo benzina nelle gambe. Mi serviranno le partite per mettere un po' di di fiato”.