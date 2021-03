Juve, Pirlo minimizza: "Ronaldo non si è accorto di Cragno, era un intervento di gioco"

Nel corso dell'intervista del post-partita di Cagliari-Juventis, il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha commentato ai microfoni di Sky Sport la mancata espulsione di Ronaldo: "Non avevo paura sull'intervento di Ronaldo: era di gioco, non si è accorto del portiere. C'è il VAR che decide, avranno guardato per il da farsi"

Perché non ha parlato?

"Era arrabbiato come tutti gli altri dopo l'eliminazione, non ha parlato perché aveva già detto quello che doveva sul campo".