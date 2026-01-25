Juve, Spalletti a Sky: "Vittoria importante per consapevolezza. Serve una punta? Felici di David"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match casalingo contro il Napoli vinto per 3-0 e valido per la 22ª giornata di Serie A.

Vittoria importante, vi avvicinate nettamente al Napoli: prestazione di grandissimo livello, soprattutto nel primo tempo.

"Le vittorie sono tutte importanti e le partite sono tutte difficili. Vittoria importante per consapevolezza, delle cose che facciamo che sono quelle giuste e che i nostri calciatori possono esprimere un calcio di livello. Siamo qui per noi, per vivere delle emozioni e per tutti quelli che ci vogliono bene".

Vista la crescita di David, vuole un altro attaccante?

"David è un calciatore forte, che stasera ci ha fatto vedere anche di reggere botta un duello in area dove ci sono spazi strappati agli avversari e ci sono istanti di gioco. O ci metti tutto o devi rincorrere il pallone e lui stasera ha fatto un gol da attaccante di razza: un gran gol per quelle che sono le sue caratteristiche. Contro il Napoli, che ti costringe a tirare la pallata, ci vuole uno come Hojlund che la ripulisce. Ci mancherebbe anche uno così, ma siamo felicissimi di David. McKennie è uno dei più forti a giocare centravanti, si trova sempre dov'è la palla e attacca la profondità come nessuno. Lui va lì e prende delle decisioni: sarebbe un attaccante perfetto".

E' stato il primo tempo migliore da quando siede sulla panchina della Juventus?

"Secondo me è stata tutta la partita nello stesso modo. E' stata aperta sempre, quando non concretizzi certe situazioni e il risultato non ti mette al sicuro, è sempre difficile perché da qualsiasi episodio può venire fuori l'inaspettato. Per me è fondamentale vedere che hanno fatto sempre allo stesso modo, la ricerca è stata sempre di andare a pressare. Bremer è stato bravissimo nell'uno contro uno con con Hojlund, lo ha retto in maniera perfetta".