Conte incredulo: "Oggi mi porterò una cosa dietro, nella mia carriera non era mai accaduta!"

Nel corso dell'intervista a DAZN, nel post-partita di Juventus-Napoli 3-0, il tecnico azzurro Antonio Conte ha parlato del nuovo acquisto Giovane, buttato nella mischia nella ripresa con zero allenamenti con i nuovi compagni: "Oggi dallo Stadium mi porto il fatto che per la prima volta nella mia carriera faccio giocare un calciatore senza mai averlo visto in allenamento.

Mi è accaduto anche questo e penso che sia un fatto molto particolare. Un allenatore che fa entrare un calciatore senza averlo allenato neanche un minuto è una cosa particolare, me lo porterò dietro".