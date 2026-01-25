Napoli ko ma manca un rigore, Ghoulam a Sky: "Ogni weekend ne parliamo..."

Dagli studi di Sky Sport l'ex terzino azzurro Faouzi Ghoulam ha commentato la sfida persa 3-0 dal Napoli con la Juventus, facendo notare però che il risultato finale sia stato fin troppo severo nei confronti della squadra di Conte: "La Juve ha meritato la vittoria, il 3-0 finale forse è un po' troppo per quello che si è visto in campo.

Comunque è stata davvero una bella partita, con i due allenatori che cercavano di rispondersi l'uno con l'altro". Poi un appunto, probabilmente in riferimento al possibile rigore chiesto dal Napoli: "Mi dispiace per gli episodi dentro alla partita che possono condizionare il risultato. Un aspetto di cui ci ritroviamo a parlare in ogni weekend".