Napoli ko ma manca un rigore, Ghoulam a Sky: "Ogni weekend ne parliamo..."
TuttoNapoli.net
Dagli studi di Sky Sport l'ex terzino azzurro Faouzi Ghoulam ha commentato la sfida persa 3-0 dal Napoli con la Juventus, facendo notare però che il risultato finale sia stato fin troppo severo nei confronti della squadra di Conte: "La Juve ha meritato la vittoria, il 3-0 finale forse è un po' troppo per quello che si è visto in campo.
Comunque è stata davvero una bella partita, con i due allenatori che cercavano di rispondersi l'uno con l'altro". Poi un appunto, probabilmente in riferimento al possibile rigore chiesto dal Napoli: "Mi dispiace per gli episodi dentro alla partita che possono condizionare il risultato. Un aspetto di cui ci ritroviamo a parlare in ogni weekend".
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
