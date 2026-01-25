Live Juventus, Thuram in conferenza: "Nostro obiettivo è vincere perchè siamo alla Juve! Su Spalletti..."

vedi letture

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida vinta 3-0 contro il Napoli.

Quanto vi può aiutare questa vittoria?

"Abbiamo fatto una grande partita di squadra, perchè abbiamo vinto 3-0 contro i Campioni d'Italia. Sapevamo di essere forti,ma ancora di più dopo aver dimostrato questo livello stasera".

Hai definito Spalletti geniale?

È un grande allenatore, ha avuto grandi giocatori e ci aiuta ad avere questo livello. Ci dice che siamo forti, ci dà fiducia e aiuta a crescere i giocatori su piccole cose

Vi sentite sempre più forti?

"Stiamo crescendo tanto da quando è arrivato il mister, però possiamo migliorare ancora di più e lavoriamo per questo".

Sulle vostre esultanze ai gol?

"Oggi abbiamo festeggiato bevendo il caffè. Sul gol di Kenan lui ha fatto una stella e noi abbiamo mimato i brillantini. Non so cosa faremo nella stagione, ma è bello".

Che obiettivo avete?

Il nostro obiettivo è vincere perchè siamo alla Juventus. Noi vogliamo provare sempre a vincere e crescere sia come squadra che come giocatori".

È il tuo miglior momento alla Juve?

"Non lo so se sia il miglior momento però mi sento bene e siamo un gruppo unito. Mi sento bene in questa squadra e mio fratello era felice per me".

Siete felici?

"Siamo un gruppo felice e le vittorie aiutano sicuramente. Siamo contenti di essere insieme".