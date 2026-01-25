Juve, Thuram a Sky: "Vittoria di squadra, sofferto quando c'era da soffrire"

Juve, Thuram a Sky: "Vittoria di squadra, sofferto quando c'era da soffrire"TuttoNapoli.net
Oggi alle 20:19Le Interviste
di Antonio Noto

Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match casalingo contro il Napoli vinto per 3-0 e valido per la 22^ giornata di Serie A.

Cosa è cambiato dalla partita d'andata?
"Vittoria di squadra, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire. Siamo cresciuto rispetto all'andata e speriamo di crescere ancora".

Puoi fare una telefonata a Benzema?
"Penso che lui stia bene in Arabia, ma se lui vuole venire siamo contenti".