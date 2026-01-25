Juventus, David a DAZN: "Sento che sto crescendo, come le prestazioni della squadra"
TuttoNapoli.net
Jonathan David, attaccante della Juventus, è stato intervista da DANZ al termine del match vinto contro il Napoli.
Quattro gol in campionato, sei in stagione. Complimenti.
"Grazie, grazie".
Stai migliorando partita dopo partita.
"Sì, effettivamente sto crescendo in questa stagione, sto sentendo questa crescita tangibile nelle prestazioni anche con la squadra".
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
