Juventus, David a DAZN: "Sento che sto crescendo, come le prestazioni della squadra"

Jonathan David, attaccante della Juventus, è stato intervista da DANZ al termine del match vinto contro il Napoli.

Quattro gol in campionato, sei in stagione. Complimenti.

"Grazie, grazie".



Stai migliorando partita dopo partita.

"Sì, effettivamente sto crescendo in questa stagione, sto sentendo questa crescita tangibile nelle prestazioni anche con la squadra".