Juventus, David a Sky: "Gara molto difficile, gol arrivato al momento opportuno"
Jonathan David, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il 3-0 casalingo contro il Napoli nel match valido per la 22ª giornata di Serie A.
Raccontaci il tuo gol.
"E' stata una partita molto difficile, il mio gol è arrivato al momento giusto. Felice per il risultato".
Tanti applausi quando sei uscito.
"Molto felice della standing ovation, ma all'inizio non l'avevo sentita".
La differenza tra Tudor e Spalletti?
"Avevo bisogno di tempo per ambientarmi, la Juve è una squadra importante. L'allenatore mi sta dando fiducia e cerco di ripagarla sul campo".
