Juventus, Locatelli a DAZN: "Grandissima vittoria! Ora è ben riconoscibile la nostra identità"

vedi letture

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, dopo la vittoria contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Grandissima vittoria, è una cosa bella che meritavamo. Siamo davvero molto felici. Adesso è ben riconoscibile la nostra identità, tutti sappiamo cosa fare e le vittorie aiutano. Siamo un bel gruppo, l'ho sempre detto, anche quando le cose andavano male. Siamo sempre lì a lavorare. Siamo veramente felici, poi loro sono davvero forti ed è una bella vittoria, per la classifica e la consapevolezza".

Se cominci a fare anche assist così...

"Ma tanto di me si è parlato tantissimo, io sono sempre stato lì a lavorare e giocare. La cosa bella è che la società ha sempre creduto in me e me l'ha sempre fatto sentire. Ora che sto bene arrivare a fare assist e gol è importante, ma mi si chiede anche altro. I miei compagni mi prendono spesso in giro perché faccio tanti colpi di tacco, oggi direi che è andata bene".

Quanto ti sta aiutando l'identità che Spalletti vi sta dando?

"Sono molto felice per quello che sto creando col mister. Dovevo entrare anch'io in quest'identità e sono contento. Senza far paragoni col passato, credo che sia evidente quello che stiamo facendo".