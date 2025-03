Juventus, Motta: "Non si parlerà più di Scudetto. Rigore discutibile, ci siamo sciolti"

vedi letture

La debacle della sua Juventus contro l'Atalanta sa di resa per la lotta Scudetto. Thiago Motta, davanti ai microfoni di DAZN, ha commentato la gara disputata dai bianconeri: "Penso che oggi avevamo davanti una squadra desiderosa di giocare sui nostri errori. Dopo l'episodio del rigore, senza entrare nella critica, discutibile la squadra ha reagito subito andando in avanti. La squadra è giovane, siamo andati in proiezione offensiva ed è stato sofferto il gol dello svantaggio. Abbiamo dato la possibilità a giocatori come Lookman di sfruttare le ripartenze. Dopo una sconfitta così, siamo sicuramente tristi e dispiaciuti. Non si parlerà più di lotta Scudetto per noi, andremo a giocare contro la Fiorentina per ripartire".

Stasera è mancato il palleggio, anche a causa di diversi errori.

"La partita dell'andata è stata diversa. Oggi sicuramente si è vista, soprattutto dopo il primo gol, una serie di errori tecnici. Loro sono bravi nelle ripartenze, abbiamo sofferto in questo. Peccato, però, sbloccare una gara per un rigore che non so se effettivamente c'era. La squadra dall'inizio è partita con l'idea di palleggiare, poi è cambiata dopo il gol dello svantaggio".

Peggiore sconfitta della Juventus allo Stadium.

"Sono situazioni diverse rispetto alla gara con l'Empoli. Abbiamo iniziato bene, dopo l'episodio del rigore ci siamo sciolti. La squadra giovane non permette di avere una reazione decisa in questo caso, perdendo l'equilibrio. La mancanza di esperienza si è sentita".