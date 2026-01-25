Conte ammette: “Inevitabile farsi male! I ragazzi giocando ogni 3 giorni rischiano incolumità”

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, al termine del match perso 3-0 contro la Juventus, il tecnico del Napoli Antonio Conte si è soffermato sui molteplici infortuni che hanno ridotto all'osso la rosa: "Stiamo lì per cercare di fare del nostro meglio, tenendo il miglior atteggiamento possibile. I ragazzi stanno dando tutto, vedo cosa stanno sopportando mettendo a repentaglio anche un discorso fisico giocando ogni tre giorni.

E' inevitabile che alla fine qualcuno si faccia male, mi auguro di no. Quest'anno un qualcosa di incredibile: è meglio sorridere e significa che dobbiamo pagare qualcosa che abbiamo fatto in passato".