Juventus, Yildiz a DAZN: "Grande partita! In campo ci siamo divertiti"

vedi letture

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria per 3-0 sul Napoli.

Cosa dice questa vittoria?

"Non lo so cosa dice, abbiamo fatto una grande, grande partita, ci siamo divertiti in campo, lo abbiamo fatto come un grande gruppo. Oggi la squadra ha fatto molto bene e anche i nostri tifosi oggi... wow...".

Una stagione ancora migliore sotto il profilo dei gol e degli assist. La senti questa leadership?

"Certo, al momento mi sento troppo bene per la squadra, anche per me. Sono contento per i gol e per gli assist, ma questo non è importante, l'importante è che io aiuto nel modo migliore la squadra".