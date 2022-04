Kane trascina il Tottenham, Ginola esagera: “È come Maradona, ha tutto”

David Ginola ha commentato con grande enfasi il momento del centravanti inglese.

Harry Kane è stato ancora una volta il grande trascinatore del Tottenham nella vittoria di domenica contro il Newcastle, pur non riuscendo a trovare la via della rete nel 4-1. La sua prestazione ha entusiasmato ed è riuscito a firmare un assist, confermando le sue doti di rifinitore. David Ginola ha commentato con grande enfasi il momento del centravanti inglese. "È come Maradona. Ha tutto: lanci lunghi, passaggi corti... Per un giocatore del suo calibro, è riduttivo lottare ogni anno per essere tra i primi quattro in campionato. Se ha proposte per il futuro da club che lottano per vincere trofei, dovrebbe andarsene. Alla fine della carriera contano solo i titoli", ha detto a Sky Sports UK.