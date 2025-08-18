Khedira pronostica la Serie A 25/26: "Napoli campione e De Bruyne MVP"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 22:00Le Interviste
di Davide Baratto

"Napoli Campione d'Italia, miglior giocatore della stagione Kevin De Bruyne, capocannoniere Marcus Thuram", sono questi i pronostici fatti a DAZN España da Sami Khedira, ex calciatore tra le altre di Juventus e Real Madrid e oggi opinionista, per la Serie A 2025/26. Dunque il tedesco vede favorita la squadra di Antonio Conte per la vittoria dello Scudetto e prevede Kevin De Bruyne come possibile MVP, mentre per il titolo di capocannoniere elegge l'attaccante francese dell'Inter.