Kim: "Che pressione sostituire Koulibaly, per la prima volta gioco Champions e un grande campionato"

Kim Min-Jae, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista parlando anche del suo arrivo in Italia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kim Min-Jae, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista parlando anche del suo arrivo in Italia nel corso di un documentario girato in patria: "La pressione è grande da quando è andato via Koulibaly, sono arrivato per essere il suo sostituto. Gioco per la prima volta in un grande campionato e la Champions e sì, c'è pressione" le sue parole.