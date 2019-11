Kiss Kiss, Martino dopo il viaggio con la squadra: "Clima sereno, anche EDL sul volo"

Carmine Martino, radiocronista di tutte le gare del Napoli per la radio ufficiale, ha viaggiato insieme alla squadra per Liverpool. Arrivato poco fa, il collega ha parlato subito al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Viaggio tranquillo, la squadra mi è parsa serena. C'era ovviamente chi giocava con videogames in gruppo, chi guardava un film. Una situazione senza problemi. Sul volo c'era ovviamente anche Edo De Laurentiis. Non c'era Giuntoli, che però dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Ancelotti era molto tranquillo, sereno. C'è davvero tutto sotto controllo. Ho visto un clima giusto".