Klopp sa tutto: “Tifosi azzurri erano nervosi, ma sono arrivati giovani forti!”

"Zielinski è rimasto lo stesso, si può costruire la squadra intorno a lui".

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp si è soffermato sul mercato del Napoli: "Sono tutti giovani ma molto forti e competitivi, non sono sicuro, ma credo che qualche tempo fa ci sia stato un po' di nervosismo per le partenze di alcuni giocatori, ma ora se ho capito bene le cose si sono calmate e ne sono contento. Zielinski è rimasto lo stesso, si può costruire la squadra intorno a lui. Hanno intensità, hanno diversi approcci alla gara. Spalletti è rimasto sempre molto calmo in quella situazione di nervosismo, è perfetto per il Napoli".