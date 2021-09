Kolyvanov: "Inevitabile che Napoli sia favorito, ma lo Spartak è imprevedibile"

Igor Kolyvanov, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb di Napoli-Spartak Mosca in programma domani sera: "È inevitabile che il Napoli sia favorito, gioca molto bene. Fa un calcio che piace alla gente, con possesso palla, grandi movimenti e tanti gol. Si vede la mano dell'allenatore".

Lo Spartak non sembra ripetere l'ottima stagione passata

"La squadra dello scorso anno con Domenico Tedesco era più compatta, organizzata. Sapeva cosa fare in campo. In questa stagione sta evidenziando soprattutto problemi di continuità, ha fatto grandi prestazioni e subito tonfi inaspettati. C'è uno zoccolo duro di 6-7 titolari, poi gli altri a ruotare ma evidentemente manca ancora la quadra".

Pro e contro dello Spartak?

"Ci sono giocatori di buone qualità tecniche, soprattutto davanti: il primo a cui penso è Quincy Promes che è tornato dopo l'esperienza all'Ajax e ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Occhio anche a Larsson e Ponce, gli altri attaccanti. Dietro ci sono state invece delle defaillances e anche sulle punizioni hanno dimostrato poca concentrazione".

Pronostico?

"Il campionato italiano è altra cosa, è superiore per intensità e velocità, anche di pensiero. Napoli chiaramente favorito anche se lo Spartak, e lo sta dimostrando quest'anno, è una squadra imprevedibile".