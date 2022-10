Koulibaly a Sky: “Che Napoli! Sono sincero, non me lo aspettavo proprio”

"Stanno giocando benissimo, sono veramente molto felice per loro.

Dopo la vittoria contro il Milan, l’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Ieri hai fatto il tifo per il Napoli? Hai visto come stanno giocando? “Sì. Stanno giocando benissimo, sono veramente molto felice per loro. Ho parlato con qualche giocatore e con l’allenatore e sono molto contenti. Stanno facendo un gran campionato e una grande Champions. Me l’aspettavo? Veramente no, devo essere sincero, ma ho visto dei giocatori che sono cresciuti. Non hanno più bisogno di me e quello mi fa piacere. Spero che andranno ancora avanti per tanto tempo. Non dico niente per il campionato perché a Napoli siamo scaramantici. Non dico niente, ma spero che andranno ancora avanti per tanto tempo”.