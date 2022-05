Koulibaly, l'ex agente: "Barça? Lo voleva già nel 2016! ADL ha rifiutato offerte importanti..."

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha rivelato un retroscena di mercato sul suo vecchio assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha rivelato un retroscena di mercato sul suo vecchio assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Barcellona già nel 2016-17 si era fatto avanti per Koulibaly, con il direttore sportivo dell'epoca Fernandez. Kalidou arrivò a Napoli grazie a De Laurentiis, Bigon, Micheli e Benitez. Il presidente ha avuto offerte importanti ogni anno per cederlo, ma non ha voluto farlo.

Koulibaly è un ragazzo eccezionale e un giocatore fortissimo, ha ancora diversi anni buoni davanti. Adesso si sente napoletano in tutti i sensi, sta bene a Napoli. Forse con l'esperienza avrà un po' più forza per dire al presidente cosa vuole fare perché quando era giovane era così gentile che non voleva fare arrabbiare nessuno".