Koulibaly, l'ex agente: "Gli è già capitato di fare autogol, si rifarà nel resto del campionato"

Quand'è arrivato al Napoli, Kalidou Koulibaly aveva Bruno Satin come agente. Il procuratore si è soffermato sull'episodio dell'autogol con la Juve nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: “Gli è già capitato di segnare un autogol, gli passerà sicuramente. Per fortuna c’è la sosta che gli permette di rimettersi al meglio. Mancano per fortuna tantissime partite per rifarsi e lo farà sicuramente. Genk in Champions? Il club sta facendo bene, ha una politica sportiva intelligente. Quest’anno hanno venduto giocatori importanti e il loro giocatore più forte è la punta”.