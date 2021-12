Koulibaly: "Sognavo di giocare la Champions, ci sono riuscito grazie al Napoli"

Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam hanno ricevuto il premio Arci Mediterraneo ritirato al teatro Sannazzaro di Napoli: "Provo a essere chi volevo da giovane, voglio essere un esempio. Con mio fratello Ghoulam cerchiamo di essere d'esempio per tutti. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così, quello è il gesto molto importante. Mi auguro di fare molto di più, era un sogno essere calciatore, ci sono riuscito grazie al lavoro, agli amici, alla mia famiglia e alla mia volontà. Posso dire che bisogna continuare a credere nei propri sogni. Io volevo giocare la Champions e quando l'ho fatto col Napoli l'ho raggiunto. I sogni del futuro li tento per me, voglio solo realizzarli. Quando non ci riesco mi dispiace tanto" le parole di Koulibaly.