Koulibaly su Spalletti: "E' partito dal lavoro di Gattuso per migliorarci, ci vogliamo bene"

Kalidou Koulibaly e il rapporto con Luciano Spalletti. Nell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore senegalese ha parlato tanto del suo allenatore: "Non ho mai avuto problemi con gli allenatori e tra noi c'è un bellissimo rapporto. Io do sempre tutto, non faccio le cose a metà. Appena è arrivato il mister, io mi sono messo a disposizione. Io sono sempre stato rispettoso con gli allenatori. E' andata benissimo con lui, ho imparato tante cose da lui. Ancor'oggi sto andando bene. Io provo a dire la mia quando lui me la chiede, mentre quando ci dà informazioni io do tutto per rispettare la consegna. Lui sa di poter contare su di me e viceversa. Dopo la partita in nazionale mi ha mandato un messaggio, questo è segno del fatto che mi vuole bene e anch'io gli voglio bene. La prima cosa che mi ha detto quando sono tornato dalla nazionale è che mi stava aspettando e non dovevo deluderlo. Io farò il massimo per non deluderlo".

Spalletti vi ha cambiati anche dal punto di vista psicologico? "Ma non dobbiamo dimenticare il lavoro fatto prima con Gattuso che ha posto buone basi. Il lavoro di Gattuso è stato positivo per noi. Poi appena è arrivato Spalletti ci ha detto che il lavoro di Gattuso era buonissimo e lui avrebbe provato a dare di più. Noi poi siamo cresciuti e sappiamo di non dover commettere gli stessi errori del passato, com'è accaduto col Milan. Ci è dispiaciuto perdere in casa col Milan, ma ci abbiamo creduto. A livello mentale ci ha aiutato tantissimo. Ma anche gli allenatori che ci sono stati prima. Ciò che ci dà Spalletti ci serve molto, sappiamo di poter fare qualcosa di grande. Ringrazio il mister per quello che ci sta dando, a questo gruppo serviva un po' di carica e un po' di autostima e lui ce le ha date".