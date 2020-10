Koulibaly torna sulla gestione Ancelotti: "Con lui fisicamente ero macchinoso, ora mi sento meglio"

Un Kalidou Koulibaly sempre più leader in campo ma anche fuori. Il difensore senegalese ha risposto alla domande di Sky Sport, di fatto tornando sulla passata stagione e toccando in maniera anche abbastanza pungente la gestione Ancelotti.

Cos'è cambiato in te rispetto alla passata stagione? Sei tornato ad un gran livello. "L'anno scorso ho avuto una stagione un po' più difficile, anche se non ho fatto malissimo. Ma sapevo di poter dare di più. Quest'anno il mister mi ha chiesto di tornare al mio livello, mi ha detto semplicemente la verità in faccia e io mi sono messo a disposizione. La stagione è ancora lunga, ci sono tante partite e devo mantenere questo livello. Proverò a farlo con tanto piacere".

In passato era mancata trasparenza? "No, non era mancata trasparenza. Ma io volevo fare di più. Lo sbaglio è questo. Ancelotti mi ha aiutato sotto tutti i punti di vista, ma fisicamente ero un po' più macchinoso. Quest'anno sono tornato meglio. Ora provo a dare ciò che vuole la gente da me, so che le aspettative sono alte".