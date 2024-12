Krol: "Taylor non è ancora pronto per il Napoli. Hato? Interessante per il futuro"

“L’infortunio di Buongiorno, per quanto si tratti di un giocatore importante che già mi piaceva l’anno scorso con il Torino, non complicherà i piani del Napoli. C’è Juan Jesus - ha detto l’ex fuoriclasse di Ajax e Napoli Rudy Krol a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' – che ha esperienza ed ha giocato più volte con Rrahmani.

Il Napoli può avere ambizioni da scudetto, insieme ad Inter ed Atalanta. Inoltre senza coppe può usufruire di un maggior riposo, cosa che può fare la differenza. A mio parere al Napoli manca creatività a centrocampo, e spero che il club intervenga sul mercato di gennaio in tal senso. Taylor dell’Ajax è un ottimo calciatore da questo punto di vista, ha tanta creatività e propensione al gol. Il calcio olandese, però, non è quello della Serie A.

Olandesi da consigliare? Taylor deve crescere, non credo sia subito pronto per Napoli. Magari può esserlo più avanti. Se Taylor migliora molto nei prossimi mesi nel prossimo anno, forse, può avere una crescita più rapida di quella che pensiamo. Fa gol e assist, questo sì.

Hato dell’Ajax? Lui sì che mi piace, è un difensore interessante. E’ un giocatore per il futuro, che deve crescere per diventare un difensore sempre più forte. Il Napoli di Conte resta in lizza per lo scudetto: è un’altra storia rispetto allo scorso anno. In questa stagione, grazie al lavoro dell’allenatore, non era più una squadra. Oggi invece lo è, ragiona e lotta sempre da collettivo e non in modo individualista”.