Krstovic esalta l'obiettivo azzurro: "E' incredibile, 20 anni e gioca ovunque: sembra Theo!"

"Secondo me Dorgu assomiglia un po' a Theo Hernandez, anche se forse è più offensivo". A dirlo è Nikola Krstovic, attaccante del Lecce e compagno di squadra del danese, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato senza usare mezzi termini il compagno che tanto piace al Napoli.

"È un giocatore incredibile se pensiamo che ha solo 20 anni. Migliora giorno dopo giorno, sa giocare in tante posizioni diverse: davanti, dietro, a destra, a sinistra. Non mi stupirei fra un po’ di vederlo giocare in porta...A parte gli scherzi, è molto forte".