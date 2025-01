L'esterno che arriverà molto presto non sarà l'erede di Kvaratskhelia

A prescindere da quella che sarà la decisione del Napoli per la sostituzione di Kvaratskhelia, c’è un giocatore nel mirino da tempo che potrebbe arrivare presto per rinforzare le corsie laterali. Si tratta di Patrick Dorgu, 20 anni, nazionale danese, giocatore di proprietà del Lecce che tanto piace a Conte che ebbe un piccolo confronto con lui al Maradona dopo la gara disputata qualche mese fa a Fuorigrotta.

Non sarà facile trovare l’accordo con il Lecce per gennaio, più facile accontentare le richieste del club giallorosso in estate, assecondando soprattutto l’esigenza di lasciarlo alla corte di Giampaolo fino a giugno per inseguire l’obiettivo salvezza. Ma Dorgu è un obiettivo concreto del Napoli e rispecchia tutte le caratteristiche principali che il club ricerca: un profilo giovane, di valore, già pronto per l’utilizzo immediato e soprattutto con qualità tecniche coerenti con il gioco di Conte. Si tratta di un esterno che può ricoprire indifferentemente le due corsie laterali giocando sia come terzino che come riferimento offensivo. Capacità di corsa, bravo nel cross e nel palleggio: il Napoli prende appunti.