Kvaratskhelia ricorda Napoli: “Kvaradona? Un onore, ma anche una responsabilità”
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A distanza di tempo, Khvicha Kvaratskhelia torna a parlare della sua esperienza a Napoli e del legame speciale con la città.
A distanza di tempo, Khvicha Kvaratskhelia torna a parlare della sua esperienza a Napoli e del legame speciale con la città. Alla vigilia della semifinale di Champions tra PSG e Bayern, l’esterno georgiano ha ricordato anche il soprannome che lo ha accompagnato in azzurro: "Quando sono arrivato a Napoli la gente per strada ha iniziato a chiamarmi Kvaradona: è un piacere essere paragonato al più grande”. Un riferimento inevitabile a Diego Armando Maradona, figura simbolo della città.
Kvaratskhelia, però, ha sottolineato anche il peso di quel paragone: “Nessuno può essere come lui, era il migliore. Essere chiamato così è stato bello, ma anche difficile, perché devi dimostrare ogni partita di meritare quel nome”.
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