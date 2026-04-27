Corbo: "Napoli perfetto per il 4-3-3! Rosa già pronta, serve solo qualche ritocco"

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Antonio Corbo, nel suo editoriale su La Repubblica, guarda oltre il presente e disegna il Napoli del futuro, partendo dalla vittoria recente.

Antonio Corbo, nel suo editoriale su La Repubblica, guarda oltre il presente e disegna il Napoli del futuro, partendo dalla vittoria recente contro la Cremonese. “La vittoria lascia tracce interessanti: è una squadra quasi pronta, basta integrarla con giovani di talento”, scrive, sottolineando anche il peso delle plusvalenze: “Hanno rappresentato il 21% dei ricavi negli ultimi otto anni”. Poi l’indicazione tattica: “Il Napoli ha indossato il 4-3-3 come l’abito elegante che gli sta meglio”. Un messaggio chiaro: “Può essere una indicazione per Conte o per chi verrà dopo”.

Il Napoli ha già la rosa adatta per il 4-3-3

La struttura c’è già: “Difesa a quattro con Rrahmani e Beukema centrali, Lobotka regista, McTominay protagonista a centrocampo”. Davanti: “Neres, Vergara, Alisson e Lang si giocano due posti alle spalle di Hojlund”. E su Lukaku: “Di lui si sono perse le tracce dopo la veloce visita a Castel Volturno”. Un futuro da scrivere, ma con idee già definite.