L'interista La Russa: "Ho parlato con Marotta, sono sereno! Con l'arbitro amico ko 3-0..."

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Nel pieno delle polemiche sull’inchiesta arbitrale, arrivano parole distensive dal fronte politico. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso dell’Inter, ha raccontato di aver avuto un confronto diretto con Beppe Marotta: "Ho parlato con Marotta, mi è sembrato sereno e convinto, quindi anche io sono sereno e convinto”. Un messaggio che prova a smorzare le tensioni legate all’indagine in corso.

La polemica di La Russa

La Russa ha poi aggiunto con tono polemico: “Dicono che ci hanno dato un arbitro amico e con quello abbiamo perso 3-0…”. Una battuta che sottolinea come, secondo lui, le accuse non trovino riscontro nei risultati sul campo.