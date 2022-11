L'AD della Serie A: "Se non interveniamo contro la pirateria il futuro è compromesso"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, in un'intervista a IlSole24ore si è soffermato anche sulla pirateria nel calcio

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, in un'intervista a IlSole24ore si è soffermato anche sulla pirateria nel calcio: "Assolutamente si. Già tre anni fa, per primi, abbiamo lanciato il grido d’allarme con la campagna “#Stopiracy – La pirateria uccide il calcio”. Se non riusciamo a intervenire seriamente il nostro futuro e quello dell’intera industria audiovisiva rischia di essere seriamente compromesso».