L'agente Ferrari: "Lukaku tra i due migliori acquisti del campionato"

L'agente Fabrizio Ferrari è stato ospite di 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio.

Milan-Bondo, si aspettava una trattativa così veloce?

"Sicuramente è stata una situazione particolare. Mi ero sentito nel poemriggio con Galliani e sperava di tenerlo al Monza. Poi c'è stata un'accelerata improvvisa e siamo tutti scattati per cercare una soluzione".

C'erano stati altri movimenti?

"Avevo fatto chiacchiere con Fiorentina, Lazio, Bologna, Atalanta, ma nessuna si era mossa concretamente. La volontà del calciatore era quella di andare al Milan ed è stato fatto tutto in qualche ora".

Si aspettava un salto così veloce?

"Sì, dal punto di vista delle prestazioni. Nell'ultimo mese, prima del piccolo infortunio, era stato uno dei migliori in Serie A. No come passaggio immediato al Milan, perché nell'idea di Galliani era di rimanere fino a fine stagione e poi partire. La situazione di classifica del club ha portato a questa accelerata".

Come sta crescendo il campionato francese?

"Mi ricordo dei miei esordi con Ghoulam e Thauvin. Come ogni anno, i 2-3 giocatori di altissimo livello ci sono. David sarà il fulcro del mercato francese, ma ci sono giocatori come Kalimuendo, ma anche Barcola, che sarà impossibile da prendere qui. Cherki del Lione, ma anche Greenwood del Marsiglia. Bondo per esempio prima di venire al Monza doveva andare al Nizza per sostituire Kephren Thuram".

Motta potrebbe ripartire dalla Ligue 1?

"Ne parlavo oggi, effettivamente la possibilità c'è. Al PSG ha fatto molto bene, lo so perché seguivo un giocatore all'epoca e vedevo spesso la sua U19 e mi divertiva tantissimo. Alla Juve non è riuscito per tantissimi fattori che hanno influito, non è riuscito ad adeguarsi a certi giocatori ma anche il contrario. Alla fine è sempre un po' colpa di tutti. Thiago parla benissimo francese e magari qualche squadra importante lì lo chiamerà".

Chevalier, portiere del Lille, può essere il nuovo Maignan?

"Ho visto le ultime partite ed è stato impressionante. Ha fatto parate pazzesche, è un giocatore forte e con uno stile molto francese, che esce poco ma un gatto in mezzo ai pali. E' uno che deve adeguarsi al nostro modo di giocare ma è molto interessante".

Quale il miglior acquisto dell'ultimo campionato?

"Il Milan con Bondo (ride, ndr). Però devo dire la verità, secondo me il Napoli con Lukaku e Tavares alla Lazio".

Thauvin fu vicino alla Lazio in passato?

"E' vero, fummo molto vicini alla Lazio. Era un momento particolare, voleva andare via dall'OM ma poi non se l'è sentita il giocatore di andare via, perché il Marsiglia creò un progetto attorno a lui".

Mercato sprint a giugno per il Mondiale per Club. Che si aspetta?

"Credo che questa striscia è stata creata proprio per il Mondiale. Secondo me sarà una striscia soprattutto dedicata a questi club, non vedo molto altro".