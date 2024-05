L’agente Pagliari: “Al Napoli ora serve un solo acquisto”

Silvio Pagliari, agente fra gli altri di Charalampos Lykogiannis, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com

Silvio Pagliari, agente fra gli altri di Charalampos Lykogiannis, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com di molti argomenti, partendo dalla conquista della finale di Conference League da parte della Fiorentina, la seconda consecutiva: "La storia parla chiaro, Italiano ha fatto qualcosa di storico raggiungendo due finali di fila. Mi spiace se andrà via al termine della stagione, ma il suo lavoro a Firenze resta ottimo".

Il Napoli?

"Il Napoli non deve valutare questa annata, altrimenti cambia tutta la rosa. Deve puntare su un tecnico e su un direttore che abbia la fiducia totale della società, come era successo con Spalletti e Giuntoli. Se ogni tre mesi rimetti tutto in gioco, anche la rosa ne risente. Al Napoli ora serve un solo acquisto, la serenità".