L'attore D'Amore: "Scudetto? L'obiettivo è il 4° posto. Kvara lo terrei qui altri 15 anni"

vedi letture

Il celebre attore e regista napoletano Marco D'Amore, ai microfoni di Radio Serie A, ha parlato del Napoli di Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni.

A Napoli è giusto parlare di quella parola che non si vuole pronunciare?

"Ma di quale parola parli? Sfogliatella? Pastiera? (Ride, ndr) Ma no, noi dobbiamo ribaltare un piazzamento che l'anno scorso è stato sciagurato, il nostro obiettivo è il quarto posto".

Dicevi che avresti voluto Kvaratkhselia al Napoli per quindici anni almeno...

"Kvara è un giocatore che a volte si nasconde rispetto a certi gesti eclatanti. Fa ammonire non so quanti giocatori, è sempre in precursione offensiva, si sacrifica tantissimo... Anche nel gol contro la Roma per esempio, in cui Giovannino Di Lorenzo ha fatto una delle sue incursioni magiche, però il passaggio di Kvara non è un passaggio semplice, è un passaggio intelligente. Ecco, credo che sia determinante anche in questo, anche quando non fa gol o assist".