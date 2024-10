L'attore Ferrera: "Ero al Maradona per Napoli-Palermo e ho notato una cosa incredibile"

Vincenzo Ferrera, attore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non sono un appassionato di calcio esagerato, mi piace molto vedere il Napoli. Sono stato invitato al Maradona da qualche calciatore del Palermo che è fan di Mare Fuori, ma non m’inviteranno più visto il risultato (ride ndr.). Il Napoli è la più forte del campionato di Serie A, si vede anche la mano di Conte. Mare Fuori? Torneremo a febbraio, come ogni anno. Napoli-Como? Sarà molto, ma molto difficile per i comaschi. Napoli-Palermo mi ha insegnato una cosa, nonostante fosse una gara di Coppa Italia c’era lo stadio pieno e questo è l’effetto Conte.

Mare Fuori? E’ la storia di ragazzi sfortunati che nascono in zone sfortunate ed hanno diritto ad una seconda possibilità. Cos’è successo l’anno scorso col Napoli? Sono ragazzi giovani, sono esseri umani come noi. Quando si raggiunge un successo come lo scudetto è difficile gestirlo, serviva proprio Conte per ricondurre la squadra sulla via della disciplina e della fatica”.