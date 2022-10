L'economista Giudice: "Apple possibile dal 2024 per diritti tv, ma non so se ADL avrà ruolo da intermediario"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Giudice, economista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Giudice, economista: "Per i diritti TV della Serie A è plausibile assistere all'inserimento di Apple TV e Paramount Plus, ma non so se De Laurentiis avrà un ruolo da intermediario. Oltre che plausibile per il triennio 2024-2027, è anche auspicabile: altre due piattaforme in streaming che possano aumentare la concorrenza sullo streaming e aumentare anche la qualità generale. DAZN ha mostrato delle lacune, mentre la Serie A ha dimostrato di avere dei diritti TV che valgono meno rispetto a quelli degli altri top campionati europei. Noi siamo fermi ancora agli 840 milioni di DAZN e non arriviamo al miliardo e non è giustificabile una tale distanza. Si deve fare ovviamente qualcosa e vincere la battaglia contro la pirateria, che è il vero dramma che ferma le entrate dei club. Un'uscita di DAZN al favore di Paramount? Sono voci, nessuno può ancora sapere cosa succederà quando si alzeranno le buste".